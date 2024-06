Stella Coni per la lunga storia del club sub 

C’è anche il Sub Sinnai, fra i 90 destinatari delle stelle al merito sportivo consegnate dal Coni venerdì al T-Hotel di Cagliari: un riconoscimento che sigilla quasi 50 anni di attività sportiva, ricca di successi e soddisfazioni, e migliaia di soci nei decenni fra cui atleti del calibro di Davide Carrera, campione del mondo con discese a oltre 130 metri di profondità. A ritirare il prelio è statao il presidente del club Paride Cardia.

Il Sub Sinnai affonda le sue radici nella fine degli anni ‘60, grazie alla passione e all’amore per il mare di un gruppo di amici guidati da Mario Ligas. Nel 1977 nasce l’associazione che riunisce appassionati di pesca subacquea e immersioni.

È merito del Sub Sinnai la costituzione della prima scuola subacquea in Sardegna, una delle prime in Italia, presupposto che ha dato la possibilità di proiettare i propri atleti in scenari sportivi ai più alti livelli della Fips (oggi Fipsas) e del Coni. Pesca in apnea, fotografia subacquea, apnea agonistica ma anche la partecipazione a programmi dell’Università di Cagliari e del Cnr con Jacques Yves Cousteau e, non ultime per rilevanza, le attività di Protezione civile: proprio oggi parte la sorveglianza per il soccorso e salvamento costiero nel Comune di Muravera, sino al 20 settembre. (r. s.)

