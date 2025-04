Stella Cole, Amii Steward, De Piscopo, Emma Smith: tutte le stelle di JazzAlguer 

Da Amii Steward a Tullio De Piscopo, passando per Stella Cole e Tricarico: è lungo e ricco il cartellone dell’ottava edizione di JazzAlguer: 18 concerti, dall’11 aprile al 17 ottobre, con artisti internazionali e talenti locali che si esibiranno in diverse spazi, compresi un nuraghe e le cantine vitivinicole del territorio. L’associazione Bayou Club Events, sotto la direzione artistica di Massimo Russino, propone sei mesi di concerti straordinari.

Gli appuntamenti

JazzAlguer debutterà l’11 aprile alle 22.30 al Poco Loco, di via Gramsci, con lo Strino- Vignali Duo: Eleonora Strino alla chitarra e Claudio Vignali al piano. Sempre al Poco Loco, il 30 aprile, giorno dell’International Jazz Day, ci sarà l’Antonio Ciacca Trio con l’ “Omaggio a Bud Powell: il genio del Bebop”.Sabato 10 maggio alle 18 al Podere Guardia Grande per il concerto del Tide Five Quartet. Il 17 maggio, invece, alle 18, tappa alle Tenute Sella&Mosca dove Salvatore Maltana (contrabbasso, elettronica) e Marcello Peghin (chitarra) proporranno “Insulae Songs”. Il 23 maggio si torna al Poco Loco: alle 22.30, il Jordan Corda trio con Matteo Marongiu al contrabbasso e Gianrico Manca alla batteria. L’azienda vitivinicola di Santa Maria La Palma, il 5 giugno, aprirà le porte a “Gionta i Riccardo” ovvero Antonio Francesco Daga, in arte Gionta, alla voce, loop station e live electronics e Riccardo Pinna al pianoforte e tastiere.Il 13 giugno alle 18.30, Sella & Mosca ospiterà il concerto del chitarrista genovese Luca Falomi con una anteprima del nuovo album “Myricae”. Il 25 giugno, alle 19, all’agriturismo I Vigneti con Tommaso Perazzo (piano), Kimon Karoutzos (basso) e Marcello Cardillo, batteria.

I suoni

Al nuraghe Palmavera, l’11 luglio alle 21.30, il concerto-reading “Black and Tan Fantasy - Jaques Prévert e Thelonious Monk” di e con Massimo Russino voce recitante, adattamento e regìa e Andrea Pozza al pianoforte.l Quarter, il 18 luglio alle 21.30 per il caposcuola del sound mediterraneo Tullio De Piscopo e “I colori della Musica”, tour 2025.Dall’Inghilterra una delle artiste più attese, Emma Smith, stella emergente del jazz contemporaneo, attesa al Quarter, giovedì 24 luglio alle 21.30 insieme a Jamie Safir al piano, Jack Tustin al basso e Luke Tomlinson alla batteria.Il 2 agosto alle 21.30, sempre al Quarter, direttamente dall’Illinois ci sarà Stella Cole, giovane e talentuosa cantante americana, con lei Angelo Lazzeri alla chitarra, Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria.L’anfiteatro Ivan Graziani il 19 agosto alle 21.30 accoglierà invece il grande pubblico per il concerto di Amii Stewart con il suo show “Back to My Roots”.Il 29 agosto alle 21.30 al Quarter “Buonasera, Io sono Tricarico”, un nuovo live nel quale l’artista milanese è accompagnato da Michele Fazio al pianoforte.Il 7 settembre si torna al Poco Loco con Pere Bujosa Trio, composto dal contrabbassista maiorchino Pere Bujosa, dal pluripremiato pianista Xavi Torres e dal batterista Joan Terol.Doppia data a ottobre per le Escarteen Sister: venerdì 3 al Poco Loco e sabato 4 a La Cantina. L’ensemble è formato dalle sorelle Flavia (voce e violoncello) e Laia (voce viola e mandolino). “QCBA play Blue Note”, gruppo jazz guidato dal trombettista Quentin Collins e dal sassofonista Brandon Allen, il 17 ottobre al Poco Loco chiude in bellezza la rassegna.

