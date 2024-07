Stegati da Di Pietrantonio a Villasimius 

Terzo appuntamento di livello, dopo il premio Oscar Paolo Sorrentino e il premio Strega e Campiello Sandro Veronesi, domani sera alla piazzetta del porto di Villasimius con il Festival della Marina. Alle 21.30 salirà sul palco la neo vincitrice del Premio Strega 2024 Donatella Di Pietrantonio che sarà accompagnata Stefano Petrocchi (patron del più importante concorso letterario italiano) e dalla sceneggiatrice, scrittrice e direttrice artista della manifestazione Francesca Serafini.

Al centro dell’incontro, fortemente voluto dall’ideatore del festiva Luigi Ferrara, il romanzo con cui Donatella Di Pietrantonio ha stravinto la competizione sul palco di Villa Giulia, “L’età fragile”, edito da Einaudi. Un libro in cui l’autrice abruzzese (che fa anche la dentista) affronta con lucidità e saggezza i problemi giovanili e gli scarti dolorosi degli amori delusi che spesso si concludono con l’omicidio. Una minaccia che bivacca da un capitolo all’altro di questo appassionante romanzo e crea una tensione da thriller. E così, le tre ragazze che spariscono da un campeggio in Abruzzo e tutti i pastori dell’Appennino le cercano, non sono solo il segnale di un malessere che conferma tra i giovani insoddisfazioni e desideri, tendenze e incomprensioni che scambiano per voglia di vita: sono inesperienza e smarrimento mascherato da efficientismo, ai quali qualcuno guarda con bramosia per abusare e reprimere. Qual è l’età fragile? «Non saprei dire qual è l’età fragile per eccellenza o quella più difficile perché ogni fase della vita è esposta all’inciampo, alla caduta, alla sofferenza», aveva risposto la scrittrice durante un’intervista recente su Radiolina.

