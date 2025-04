Stefano Tunis ospite di Alessandra Carta 

Come ogni mercoledì, su Radiolina torna “A tu per tu”, lo spazio-intervista condotto da Alessandra Carta ( nella foto ), giornalista de L’Unione Sarda. L’ospite di oggi è Stefano Tunis, fondatore di Sardegna 20venti e consigliere regionale con lo stesso partito. Al centro della puntata, la Finanziaria 2025 in discussione nella massima assemblea sarda, ma anche la sanità, il diritto alla mobilità dei residenti nell’Isola e la privatizzazione degli aeroporti. Tunis, padre della legge sui maxi staff, parlerà pure dei contratti fiduciari firmati dalla presidente Todde.