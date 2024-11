Stefano Tacconi a Cagliari «Una vita da portiere, la malattia e la rinascita» 

Per Stefano Tacconi, che in carriera ha incarnato per sua stessa ammissione «il ruolo più difficile», cioè quello del portiere, il calcio è stato una bella palestra di vita. A due anni e mezzo dall’aneurisma cerebrale che l’ha colpito, dopo tanto ospedale e tanta fisioterapia, l’ex giocatore della Juventus (con cui negli anni ’80 ha vinto tutto) e della Nazionale italiana non si è ancora ripreso benissimo. Ma la grinta che ne ha distinto il percorso professionale gli ha fatto superare il momento più buio.

E gli fa ora vedere la luce. «La mia tenacia e la mia voglia di tornare a casa hanno aiutato», conferma Tacconi, atteso domani sera al Teatro Doglio di Cagliari, dove dalle 19, con la giornalista Rai Simona Rolandi (brava conduttrice della Domenica Sportiva), parlerà della sua autobiografia “L’arte di parare. Trovare il coraggio per fronteggiare i tiri della vita” (Rizzoli) ospite della prima giornata del Festival Lei della Compagnia B guidata da Alice Capitanio che quest’anno è proprio dedicato al tema del gioco oltre la fase dell’infanzia.

«Poi, la migliore medicina è stata la famiglia», Spiega tacconi. «Adesso punto a gettar via la stampella prima di Natale, dopodiché aprirò un ristorante: ad Alba con mio figlio Andrea ho già una cantina di vini alla quale vorrei aggiungere un po’ di gastronomia. E magari per arricchire il menu mi porto un po’ di pesce dalla Sardegna».

Come si trova nei panni dello scrittore?

«È abbastanza faticoso, ma dopo l’operazione per l’aneurisma, dopo la quale ho subito altri due interventi per una trombosi e la colecisti, era importante allenare la testa. Inoltre, ricordare tutto è stato divertente. Però non ci sarà un secondo libro».

Quando ha capito che poteva farcela?

«Dopo il viaggio a San Giovanni Rotondo. Lì ho capito che potevo tornare alla normalità e ricominciare a camminare. Con una stampella, certo, ma intanto avevo eliminato la carrozzina. Mia moglie è credente, io un po’ meno, però credo a qualche miracolo, e penso che per quello che ho avuto, ritrovarmi qui a raccontarlo abbia del miracoloso».

Il momento più duro nel calcio?

«Quando Trapattoni mi ha messo in panchina dopo aver vinto la Supercoppa e il campionato. Deve aver visto una flessione da parte mia, sta di fatto che sono rimasto fuori per tre o quattro mesi. Poi, sono rientrato con la mia tenacia. La stessa che mi ha permesso di tornare a casa dopo l’aneurisma».

Perché portiere?

«Da piccolo i miei due fratelli più grandi non avevano il portiere per allenarsi, così mi mettevano a parare in garage. Inoltre, quando giocavo con gli amici al momento della conta per fare le squadre come portiere sceglievano sempre me: era buon segno, pensavo. E poi, si sa: i portieri sono un po’ folli, e io, come anche Zenga, eravamo un po’ particolari. Pure troppo!» .

Parafrasando il titolo del suo bel libro, a chi vorrebbe parare un rigore?

«Negli anni in cui ho giocato io c’erano Zico, Maradona e Falcao, per cui se dovessi pensare a un campione da affrontare oggi direi Messi. O Ronaldo: sarebbe come fare gol».

Il ricordo più bello?

«La finale della Coppa Internazionale a Tokyo. La mia felicità massima: parare due rigori ed essere campione del mondo per club da protagonista».

Quello più brutto?

«La finale dell’Heysel La partita più drammatica: tu, tifoso, non puoi partire dalla Sicilia, dalla Puglia e dalla Calabria per vedere una partita, per gioire con noi, che siamo la tua squadra, della vittoria, e tornare invece a casa nella bara».

Cosa le ha insegnato il calcio?

«Il calcio è un approfondimento della vita, con i suoi sacrifici, e l’avversario non è il nemico ma solo un avversario da battere. Mi ha insegnato valori come l’onestà, il rispetto e l’educazione, e la consapevolezza che, rispetto ad altri sport, chi fa calcio ha riflettori più potenti puntati addosso, che i giovani ti prendono d’esempio e non dovresti sgarrare».

Le piace ancora il calcio?

«No, assolutamente: è noioso! Il gioco si è ridotto al portiere che dà la palla al terzino, che la passa allo stopper che la ripassa al portiere. In Italia si salvano Atalanta, Udinese e Fiorentina, che non a caso stanno facendo un ottimo campionato: spero che lo vinca l’Atalanta, che non è più un’outsider ma una squadra al livello di Juventus, Inter e Milan».

E dei portieri? Chi le piace?

«Ce ne sono un paio che si stanno mettendo in evidenza, come Marco Carnesecchi dell’Atalanta e anche Alex Meret del Napoli: loro sono abbastanza bravi».

