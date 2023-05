Stefano Muceli è scomparso, paese mobilitato per le ricerche 

Lo hanno cercato in lungo e in largo, nelle campagne intorno alla sua azienda di Baccu ‘e Ludu, lungo la strada che dalla zona mare porta verso l’Orientale. Anche con l’ausilio dei cani molecolari e dei droni. Ma di Stefano Muceli nessuna traccia. L’allevatore di 57 anni, di Cardedu, è sparito nel nulla. Non si hanno sue notizie da martedì sera, quando a un suo conoscente con il quale aveva lavorato nelle ore precedenti aveva detto di voler rientrare da solo in paese. Dove, però, Muceli, celibe, non ha mai fatto ritorno, tanto da mettere in allarme i parenti. Ieri mattina un ampio dispiegamento di uomini e mezzi si è attivato per cercare l’allevatore, che aveva detto di dover cercare del bestiame. Per sostenere le ricerche si è sollevato in volo anche Drago 144, l’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Alghero e quello dell’aeronautica militare. Nel triangolo Baccu ‘e Ludu-Perdupili-Perda Niedda, il personale del 115 ha allestito un posto di comando avanzato con due unità specializzate in topografia applicata al soccorso e il funzionario di guardia del comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro. Per i vigili del fuoco hanno partecipato alle operazioni pure una squadra operativa del distaccamento di Lanusei, due unità del nucleo cinofili, tre unità Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto). In campo anche le squadre del Soccorso alpino insieme al Soccorso alpino della Guardia di finanza, oltre ai carabinieri della compagnia di Jerzu e a un nutrito gruppo di volontari del paese. (ro. se.)

