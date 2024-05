«Stefano? Il più bravo di tutti» 

Al porto turistico di Villasimius, dove in questi ultimi anni Stefano Bianchelli aveva una delle sedi dei suoi diving, c’è un silenzio surreale. Gli stessi centri diving che accolgono le prenotazioni sono chiusi: sino a metà maggio le immersioni per i turisti si fanno solo nei fine settimana. Anche Bianchelli si è immerso di domenica ma non è uno come gli altri, è uno dei più esperti di tutta la costa, un riferimento da trent’anni. «È quello - racconta Lino Cozzutto, sub di lungo corso e dipendente dello stesso Bianchelli tra il 2008 e il 2010 – cui ci rivolgiamo per un consiglio, un suggerimento, un’informazione».

«Discesa tecnica»

L’immersione stavolta è di quelle “tecniche”, a cento metri di profondità, dove si trova il relitto della nave San Marco. Immersione che solo in pochi sono in grado di fare. Normale routine per due sub esperti come Bianchelli e l’amico che si è calato con lui Mario Perniciano. «L’ho fatta anche io – aggiunge Cozzutto – ci si cala a circa 97 metri, si resta tra i 5 e i 7 minuti e poi si risale. Per riemergere servono 45 minuti. Erano tutti e due preparatissimi, l’unica cosa che mi viene in mente è che uno dei due si sia sentito male e l’altro sia rimasto lì per aiutarlo». Per Cozzutto è improbabile che ci sia stato un problema di miscela nelle bombole «anche perché Stefano utilizzava una tecnica innovativa ed ecologica, quella del rebreather, e cioè ossigeno e filtro che permette il riciclo del gas espirato».

In Sardegna

Bianchelli, originario di Todi, è sbarcato a Villasimius nel 1997. Lo ha accolto Dante Sicbaldi (con suo padre Battista) nell’hotel Fiore di Maggio: «Mio padre – ricorda Dante – stava aprendo un albergo dedicato ai subacquei. Stefano aveva un negozio di articoli da sub a Roma e il sogno di trasferirsi in Sardegna per aprire un diving. Restò al lavoro nell’albergo sino al 2005».

Sicbaldi sottolinea come «Stefano sia uno dei più esperti in assoluto, il fatto però è che oltre i settanta metri l’indice di rischio per le immersioni è altissimo. Aggiungiamo anche che il giorno dell’immersione c’era molta corrente e l’acqua è ancora molto fredda». Non lo aveva fermato neppure un grave incidente in moto, due anni fa: «Per miracolo è riuscito a cavarsela – dice ancora Sicbaldi – il suo fisico però non era più quello di prima. Gli dicevamo di smettere e lui ci ripeteva che questo sarebbe stato il suo ultimo anno».

Le ricerche

In mare, per le ricerche, ci è andato anche Amedeo Ferrigno, direttore del porto di Villasimius: «Ci siamo mossi non appena i due ragazzi che li hanno accompagnati in barca hanno dato l’allarme. Siamo andati sul posto nella speranza di vederli riemergere. Purtroppo nulla. Stefano è molto bravo, andare però a cento metri di profondità se non si è in perfette condizioni fisiche ritengo sia un azzardo». Ferrigno, da buon campano, rispolvera Pulcinella: «Per mare non ci stanno taverne».

Il sindaco Gianluca Dessì mette l’accento sullo spessore umano della persona «di una morale integra e davvero in gamba, tutto il paese sta vivendo momenti d’angoscia. Fui io stesso nel 1997 ad accompagnarlo per la prima volta a Villasimius. L’Area Marina Protetta stava nascendo allora».

Che Bianchelli fosse conscio dei rischi che si corrono immergendosi ad alte profondità non ci sono dubbi. Lo ha scritto in un lungo post su Facebook, meno di due anni fa: «Mi chiedo – sono le sue parole – se in 36 anni di immersioni sono stato solo fortunato oppure l’attenzione è stata adeguata o forse altro ancora. Mi chiedo se questa attività subacquea, tanto temuta o creduta pericolosa, non lo sia veramente». Per poi aggiungere: «Vivo con serenità ciò che potrà riservarmi il futuro senza tirarmi indietro e lasciando come mio insegnamento quella passione che mi ha spinto a seguire questo stile di vita così difforme dal comune».

