Stefano Fresi torna a casa «A Luogosanto faccio il vino alla maniera di mio nonno»  

Stefano Fresi torna in Sardegna dal 14 al 18 gennaio con “Dioggene”, un monologo in tre parti scritto appositamente per lui da Giacomo Battiato.

Fresi, il suo in Sardegna non è un arrivo ma è un ritorno.

«Proprio così e non vedo l’ora, non potete immaginare quanto sia felice. Metà della mia famiglia è a Luogosanto e ci torno tutte le volte che posso, ma comunque almeno due volte all’anno. Insieme a mio cugino abbiamo costituito una piccola azienda agricola, più che altro per restituire ai nostri figli quello che era il nostro giardino d’infanzia. Abbiamo cominciato a fare l’olio e il vino; non è ancora buono come quello di nonno, ma contiamo che lo sia il prossimo anno».

“Dioggene”. Un solo attore in scena, tre quadri, tre lingue: toscano medievale, italiano contemporaneo, romanesco.

«Io e Giacomo ci siamo conosciuti sul set del “Nome della rosa”. Qualche tempo dopo, mi ha proposto un monologo dal titolo “Dioggene”; subito sotto recitava “scritto per Stefano Fresi”. Insomma, era qualcosa che aveva cucito su di me. Il protagonista della vicenda è Nemesio Rea, un attore che si ritrova nel primo quadro a interpretare un contadino toscano reduce dalla battaglia di Montaperti, in toscano medievale. Un giovane che conosce prima l’amore e poi la guerra. Nel secondo quadro scopriamo che Rea è diventato un attore di successo, ma è talmente pieno di sé che si permette addirittura di rimaneggiare i testi di Sartre. A seguito di un litigio con la moglie, invece che debuttare racconta al pubblico la lite: qui, si rende conto che ha ragione lei, che ogni sua accusa è vera. È egoista, manipolatore, narcisista. Una persona orribile. Schifato scappa, e lo ritroviamo a vivere, nel terzo quadro, in un cassonetto del vetro nel quartiere della Magliana di Roma. Ha rinunciato al suo italiano forbito e parla in romanesco, ma qui è finalmente autentico».

Tre momenti diversi di una stessa vita.

«Momenti diversi che parlano della stessa cosa. Della guerra. Dell’umana stupidità. Della necessità di recuperare bellezza, corretta, umanità. Fa impressione pensare che questo testo sia stato scritto prima dell’inizio del conflitto ucraino, prima dei nuovi sviluppi della guerra a Gaza, e prima che Trump sparasse quello che spara. Si parla della guerra attraverso una battaglia del 1260. L’argomento è assolutamente attuale, insomma».

Su queste stesse pagine alcuni mesi fa Alessio Boni, a proposito dello spettacolo che porta a teatro sull’Iliade, diceva grossomodo le stesse cose.

«Siamo sempre là: l’umanità non ha imparato nulla, è sempre ferma sotto le mura di Troia, e questa cosa fa molta paura. Nemesio Rea lo fa attraverso citazioni altissime di autori che hanno parlato della stupidità come Ennio Flaiano, Flaubert, Kierkegaard, ma lo fa dal passo dell’immondizia, cioè dal punto più basso dell’umanità attraverso le parole più alte dell’umanità. Sul finale, parlando della grandezza dell’universo attraverso le immagini del telescopio James Webb diffuse dalla Nasa, ci aiuta a renderci conto di quanto siamo insignificanti in confronto alla grandezza dell’universo, e quanto questo renda ancora più insignificanti le nostre guerre».

In qualche modo ci salverà la bellezza?

«È esattamente questo, la bellezza è una delle vie. Nel primo atto un contadinello conosce la moglie del signorotto locale, che lo tira fuori dal bosco dove lui si è andato a nascondere e lo inizia alla bellezza dei libri, gli insegna a leggere, gli racconta storie e lui sta lì notti a sentire lei che legge e diventa un altro uomo, tant’è che poi riconosce l’orrore della guerra perché ha conosciuto la bellezza. Per me è un’emozione gigantesca interpretarlo e non puoi immaginare quanto lo sia in Sardegna, e a Tempio Pausania davanti alla mia famiglia».

Cosa le riserva il futuro?

«A parte il vino di famiglia, proseguirò il tour teatrale e poi comincerò un film di Massimiliano Bruno, il remake di “Funeral Party”, una commedia inglese di grande successo. E poi ci saranno “I delitti del Bar Lume”, iniziamo la quattordicesima stagione; io sono entrato alla quinta, ormai mi sento un veterano».

“Dioggene” debutterà in prima regionale domani, mercoledì 14 gennaio alle 21 al Gavì Ballero di Alghero; e poi: giovedì 15 alle 21 al Carmine di Tempio Pausania, venerdì 16 alle 21 al Tonio Dei di Lanusei, sabato 17 alle 20.30 al San Giuseppe - Bocheteatro di Nuoro e infine domenica 18 alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale.

