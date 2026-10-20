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21 ottobre 2026 alle 00:32

Stefano Fresi: «Ragazzi, cercate la vostra bellezza» 

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«Io mi trovo irresistibile». E dirlo da attore di successo, dopo sessanta film e serie, forse è facile. Meno facile entrare in un’aula magna piena di adolescenti e convincerli che sono belli perché la bellezza non è un modello matematico e tantomeno una taglia di jeans o una foto su instagram. Stefano Fresi, che oltre al concetto di bellezza interiore, coltiva con ostinazione le sue origini galluresi, di Luogosanto, ha accettato la sfida e l’invito da parte dell’istituto alberghiero Costa Smeralda di Arzachena. Lo spunto è partito dai temi di ragazzi e ragazze che non stanno bene nel proprio corpo.

Il corpo

Ma quella che racconta lui è tutt’altro che una storia personale di disagio. «Io sono stato magro fino a 16 anni, poi quando ho iniziato a far teatro ho messo su peso. Facendo l’attore ho lavorato moltissimo col mio corpo, l’ho utilizzato per raccontare i personaggi e anche la mia fisicità è stata importante nella carriera. Ora ho perso 40 chili perché vado incontro a un’età in cui è meglio tenersi in forma ma ho sempre avuto la fortuna gigantesca e il privilegio di vivere in pace con il mio corpo. Poi è chiaro che ci può essere qualcuno che offende ma bisogna lavorare su se stessi. Perché l’imbecille che ti dice ciccione lo troverete sempre, ma se il lavoro è fatto su di voi, il ciccione invece di entrarvi dentro e devastarvi rimbalza e se ne va da dove è venuto».

La domanda arriva diretta da una ragazza: sì, ma come si fa? «Trovarsi bene con se stessi significa guardarsi e trovare in quello sguardo armonia, accettazione, la bellezza. È un lavoro che fai tu su te stesso e ognuno deve trovare la sua bellezza. Perché il canone dominante è una visione parziale delle possibilità, ci sono miliardi di modelli a cui ispirarsi. I concetti di brutto e di bello sono molto più profondi di quello che non si racconti su una rivista o sulla fotografia o nel post su un social».

I social

Social che però hanno un peso rilevante. «I canoni di bellezza sono sempre esistiti, con la società dei consumi li vedevamo in tv o sulla pubblicità. Ma ora voi siete ancora più bombardati perché avete in mano uno strumento che è abbastanza devastante. Noi abbiamo ancora avuto un po' di possibilità di scegliere cosa guardare. Voi quando prendete il telefonino avete l’illusione di scegliere i contenuti, ma in realtà c’è chi ha scelto per voi, siete quella generazione per cui la rapidità digitale è immediata ma non avete ancora avuto il tempo materiale di costruire una struttura in grado di reggere il peso dei danni. Inoltre i social stanno liberando un concetto assurdo che è quello di poter dire quello che si vuole si sente la necessità la necessità di esprimere la propria opinione di fronte a qualunque cosa anche offendendo».

Genitori e figli

È inaspettatamente un ragazzo a tirare in ballo la responsabilità dei genitori nella vigilanza sui contenuti. Stefano Fresi ha un figlio di 16 anni e spiega che “è il mestiere più difficile del mondo senza neanche un corso o un manuale”. «Ma l’importante è l’attenzione. Io ho avuto genitori meravigliosi. Quando ho detto che volevo fare il musicista, mi hanno fatto fare un corso di musica, quando ho detto che avrei fatto l’attore si sono preoccupati perché è un mestiere incerto e precario. Ma mai sono stato ostacolato».

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