Stefano Floris:  un recital a Cagliari per il suo libro 

Venerdì prossimo, 14 aprile, alle 18, alla Libreria Camboni Mondadori Bookstore di via Redipuglia 20 a Cagliari recital per la presentazione del libro di Stefano Floris “Danzando sotto la pioggia” Santelli Editore.

L’autore, Stefano Floris, è nato a Roma nel 1975, dal 2004 lavora come conduttore di programmi televisivi e dal 2012 come guida safari. Con la trasmissione televisiva “Ovunque Sardi” su Videolina, che conduce con Tiziana Nuvoli, Floris e Nu ci hanno portato in giro per il mondo, fino agli Stati Uniti d’America e ci coinvolgeranno ancora con tanti altri viaggi avventurosi in programma. Oggi, i documentari dei loro incredibili viaggi in treno sono una realtà televisiva regionale e nazionale. Il libro, “Danzando sotto la pioggia”, basato su avvenimenti reali e autobiografici, è la storia di una caduta e di una rinascita. Una storia di riscatto, di amore, di morte e soprattutto della forza creatrice e riparatrice del viaggio, con una data catartica: quella dell’8 gennaio 2010.

La savana prima e una traversata da record in treno attraverso mezzo mondo poi, uniscono il protagonista e una ragazza mora riccioluta – che lentamente comincia a emergere nella sua vita – in maniera indissolubile.

