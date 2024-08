Stefano De Martino conduce “Affari Tuoi”  

Nuovo volto, vecchio stile. “Affari Tuoi” riparte dal 2 settembre su Rai 1 sotto la guida di Stefano De Martino, al suo debutto come conduttore della rete ammiraglia. Nessuna grande innovazione nel gioco - a parte la conduzione, chiaramente - ma un ritorno ai pacchi vintage di cartone e al telefono rosso.

A volerli di nuovo è stato lo stesso De Martino, da sempre fan del programma, una passione di famiglia. Alla presentazione del game show al teatro delle Vittorie si mostra sereno e posa per i fotografi. «Salire a bordo della rete ammiraglia mi entusiasma e mi fa piacere», racconta, «mi rifugio nello studio per tenere a bada gli entusiasmi, ho riguardato le edizioni passate per cercare di trovare la mia strada». Forse anche troppo: «Vorrei smettere di provare», scherza. E Amadeus? «L'ho sentito, ci siamo scambiati dei messaggi», risponde, «scherziamo molto sulla questione staffetta, perché è la seconda volta che prendo un suo programma dopo “Stasera tutto è possibile” e gli ho detto che spero questo cambio ci porti fortuna come è stato allora». Supporto anche da Maria De Filippi: «Mi ha incoraggiato», dichiara, «ha detto “cerca di essere te stesso”».

Lo storico appuntamento serale da quest'anno prevederà una nuova proposta da parte del “dottore”: le carte. Il concorrente – anche stavolta accompagnato da uno o più familiari - potrà quindi scegliere tra due carte coperte: una celerà la possibilità di un cambio, l'altra quella di un'offerta, e sulla base di cosa pesca dovrà agire. Confermato, invece, il gioco finale.

