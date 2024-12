Stefano Dal Bianco domani al Teatro Massimo 

Il fascino delle colline senesi in “Paradiso” di Stefano Dal Bianco (Premio Strega per la Poesia 2024), una raccolta di liriche ispirate alle passeggiate dell'autore con il suo cane, Tito, edita da Garzanti, sono al centro dell’incontro in programma domani alle 17.30 nel Foyer del Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne di Legger_ezza 2024, il progetto di promozione della lettura a cura del Cedac in collaborazione con la Libreria Edumondo.

La parola al poeta e critico letterario, docente presso l'Università degli Studi di Siena, nel dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, che dialogherà con Giovanna Caltagirone (già professoressa associata di Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea all’Università degli Studi di Cagliari. Stefano Dal Bianco, studioso di Francesco Petrarca e Ludovico Ariosto, nonché di Andrea Zanzotto e della poesia italiana del Novecento, ha pubblicato le sillogi “La bella mano” (1991), “Stanze del gusto cattivo” (1991), “Ritorno a Planaval” (2001 e 2018), “Prove di libertà” (2012) oltre alla raccolta di saggi “Distratti dal silenzio. Diario di poesia contemporanea” (2019).

