Stefano Curreli, la letteratura è pop 

I dati Istat rappresentano l’Italia come un Paese in cui si legge poco e in maniera frammentaria. Eppure, i social raccontano una storia un po’ diversa: Stefano Curreli, 42 anni da Domusnovas, padrone di casa di Spazio Letteratura, gestisce una pagina con numeri da capogiro: fino a 15 milioni di visualizzazioni mensili, oltre 250 mila follower solo su Instagram, contenuti che hanno oltre mezzo milione di visualizzazioni. Una vita tra i banchi delle scuole, la Sardegna e Parigi.

Professore, è stato subito un successo?

«Affatto. All’inizio quando un contenuto veniva visualizzato 200 volte saltavo dalla sedia. Però ho insistito, e ho cercato di mantenere il formato coerente con la mia idea: raccontare i libri e le vite degli autori che ho amato e perché».

Da 200 a mezzo milione di visualizzazioni.

«Qualche contenuto è andato piuttosto bene. In uno, analizzo una strofa di “Chiedi alla polvere” di Marracash che dice: “E a mio nonno che in Sicilia ancora spreme la vite nell'orto / Ed a mio padre hanno spremuto la vita dal corpo / Ed al mio sporco, sporco Sud sudicio / A chi ha su-subito e vuole tutto e su-subito / La mia è una genia di sconfitti, il fottuto ciclo dei vinti e finti miti”. Il riferimento è doppio, da un lato John Fante e dall’altro Verga».

Funziona anche in classe questo rendere pop la letteratura?

«La letteratura non ha bisogno di essere resa popolare, lo è sempre stata. Shakespeare era seguito dal popolo, Dickens era ostracizzato dagli accademici, come Dumas. Anche Hugo, il più grande poeta dei suoi tempi, non era altrettanto apprezzato come romanziere. Oggi qualcuno snobba Stephen King, ma io sono convinto che tra 50 o 100 anni lo troveremo nelle antologie».

Eppure, per alcuni la letteratura è elitaria.

«Al contrario, la letteratura racconta lo sporco che c’è in noi. In strada io e i miei amici leggevamo Baudelaire mentre ascoltavamo i Wu-Tang Clan, dove si parlava di sparatorie e ci sembrava la stessa cosa. È stata come un’illuminazione, ho iniziato a pensare che avrei voluto gridare al mondo che c’era una dimensione meravigliosa che parlava di noi».

Mentre per i più giovani è noiosa. Cosa direbbe loro?

«Direi: non fatevi fregare, iniziate a conoscere questo mondo per conto vostro, perché anche la musica che ascoltate, le serie tv che adorate, se venissero proposte come un obbligo, diventerebbero insopportabili».

E se non bastasse, come potremmo avvicinarli?

«Dovremmo cercare di porci nei loro confronti come un mio amico quando avevo 16 anni: hai letto “I fiori del male”? Non lo fece da dietro una cattedra, non me ne parlò in termini scolastici. Faccio lo stesso in classe, e non posso dimenticare una mia ex alunna che, sotto un video di TikTok, mi scrisse: prof, non dimenticherò mai quando all’inizio dell’anno ci chiese chi ama la letteratura e nessuno alzò la mano, e alla fine dell’anno l’abbiamo alzata tutti. La chiave è stata parlare di letteratura come si parla di musica, film, serie tv».

Ha un cassetto pieno di romanzi, eppure non ne ha pubblicato nemmeno uno.

«Ho passato la mia vita pensando di essere uno scrittore senza però avere l'esigenza di pubblicare. Come in “Les amants réguliers”, quel film di Garrel in cui un personaggio dice: sì, sto scrivendo poesie. Le pubblicherai?, gli chiede un altro. Non so, non credo perché mi sembra di tradire qualcosa. Ecco, io finora sono sempre rimasto di quest'idea che non è affatto purista, anzi. Il 2026, però, è forse l’anno giusto per iniziare».

Lo sarà?

«Ho aperto il cassetto e mi sono messo a rivedere delle cose. Per ora posso solo dire che un importante editore è interessato a un progetto..».

