Stefano Bollani stanotte a Neoneli  con il suo piano  

Prosegue a Neoneli ( in località S’Angelu) nel segno della grande musica il cammino di Dromos, stasera (dalle 22) il protagonista della serata è Stefano Bollani, uno degli esponenti più apprezzati e popolari della scena jazzistica italiana. Biglietto a 25 euro in platea numerata; posto unico non numerato a 20 euro.

Recentemente insignito del David di Donatello come miglior compositore (per il film di Francesco Lagi "Il pataffio”), il pianista (classe 1972, milanese di nascita ma fiorentino d'adozione) proporrà il suo concerto in solo, un one man show che è un vero e proprio viaggio tra i tasti del suo strumento, capace di fondere sapientemente i generi musicali e di nutrirsi di tutti quei momenti magici con artisti straordinari che Bollani ha incontrato sui palchi di tutto il mondo. Una sorta di laboratorio creativo, dunque, portato in scena seguendo il flusso di coscienza musicale che spazia dal jazz ai suoni brasiliani, da Carosone ai brani del recentissimo album di Stefano Bollani, "Blooming", pubblicato da Sony lo scorso aprile. Stefano Bollani è un musicistia enciclopedico, con una conoscenza pressoché completa dell'alfabeto del jazz; un pianista dotato di una preparazione sconfinata, condita da sapiente tecnica e una possente e torrenziale creatività, caratteristiche che lo hanno reso uno dei jazzisti italiani più conosciuti al mondo.

