Stefano Boeri:  «Via Roma, pronti ad avviare i lavori» 

«A breve il via al cantiere del progetto “Una promenade verde per il lungomare di Cagliari”». Sui suoi profili social l’architetto Stefano Boeri ha annunciato il via imminente alla prima fase della riqualificazione di via Roma.

«Il progetto prevede la riqualificazione della passeggiata di via Roma, un intervento sul fronte del Porto e la sistemazione di Piazza Matteotti», scrive Boeri, «proponendo di ripristinare il valore sociale e ambientale del lungomare di Cagliari attraverso una promenade verde che riprenda l’originaria funzione ottocentesca di Via Roma. A partire dalla tradizione cagliaritana dei viali alberati», aggiunge, «il progetto definisce uno spazio pubblico continuo, pedonale e ombreggiato che funzioni da “polmone verde” ed elemento connettore tra la Stazione e Piazza Ingrao e tra la città e il mare. Una promenade verde e ombreggiata al posto di 14 corsie asfaltate. Non dobbiamo perdere un minuto di più nel riempire le nostre città di piante».

