Stefano Birocchi a “La Strambata” 

Quando si parla di inquinamento e cambiamenti climatici, spesso si trascura l’enorme danno ambientale causato da guerre e conflitti. Approfondisce il tema “La Strambata”, oggi alle 12.30, in occasione della Giornata internazionale delle Nazioni Unite per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in situazioni di guerra e conflitto armato. Tra gli ospiti di Stefano Birocchi lo scrittore e giornalista Paolo Arigotti. Si parlerà anche dell’esito del voto negli Stati Uniti e di innovazione tecnologica sostenibile con il Festival ConnEtica, da oggi a Oristano.