Stefania Tangianu campionessa di potatura 

Stefania Tangianu è una forbice d’oro. Quarantadue anni, originaria di Lotzorai ma residente a Tortolì, si è laureata campionessa regionale a S’Ischimadorza, concorso di potatura dell’olivo a vaso policonico che si è tenuto a Ittiri. Alla competizione tra potatori, giunta alle 18esima edizione, si sono iscritti appassionati da tutta la Sardegna.

«Per noi del settore - racconta la vincitrice del concorso - è un evento molto importante perché oltre alla competizione è un momento di partecipazione regionale con creazione di reti». Il campionato, oltre che a stimolare relazioni a livello professionale, crea nuove amicizie tra i partecipanti. Alle spalle di Tangianu si son classificati Antonio Fiori, di Usini, e Gianluigi Virdis, di Ittiri. Con il risultato conseguito hanno staccato il pass per le finali nazionali. A Stefania Tangianu non manca l’esperienza sul campo. Cresciuta tra gli oliveti di famiglia, nelle campagne di Lotzorai, è titolare di un frantoio che, negli anni, ha condotto insieme alle sorelle e ai genitori. Tanta è la sua passione che si occupa anche di rivitalizzare uliveti abbandonati. Quando guarda la pianta da potare, ha già in mente il suo disegno ideale. Il suo entusiasmo, in vista delle finali nazionali, è frizzante: «Per me è un grande traguardo». (ro. se.)

