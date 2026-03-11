Stefania Secci Rosa a “Unione Cult” 

“25” è il working progress della cantante, autrice e compositrice Stefania Secci Rosa (foto) . Domani, venerdì 13 marzo, sul palco del Teatro Massimo di Cagliari andrà in scena una serata speciale che celebra il cammino compiuto da una tra le più dotate e brillanti musiciste della scena contemporanea. E questo pomeriggio alle 14.30, in diretta su Radiolina, l’artista di Dolianova sarà l’ospite di Francesco Abate e Francesca Figus a “Unione Cult”. Tra musica e battaglie sociali.