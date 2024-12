Stefania, laurea oltre l’ostacolo 

«Hai presente quando hai un caldo insopportabile e l’unica cosa che vorresti è gettarti in mezzo alla neve?», spiega Stefania Canzilla, 31 anni di Santa Maria Navarrese, ricordando la sua infanzia. Stefania è la seconda persona al mondo, vivente, ad essere nata con la Sindrome di Crisponi, una malattia genetica rara che ha un’incidenza molto alta in Sardegna, dove i casi sono 27. Un’esistenza difficile, condizionata e limitata dalla malattia. Nata prematura, una volta lontana dall’incubatrice inizia a soffrire di febbri altissime, curate inutilmente con la Tachipirina.

Un calvario

«Nessun medico, all’inizio, riuscì ad individuare la patologia, mi dava sollievo solo la borsa dell’acqua fredda e l’immersione in lunghi bagni freddi. Ho rischiato molto, solo all’età di un anno il medico-pediatra Giangiorgio Crisponi capì di cosa si trattava», racconta. Una severa scoliosi la costringe a portare, ancora una volta inutilmente, il busto per undici lunghi anni, fino all’intervento chirurgico. Durante il suo percorso scolastico deve affrontare diversi problemi causati dalla malattia, in particolare tenere sotto controllo la temperatura corporea e la sudorazione. «Ero costretta a portarmi da casa fino a dieci cambi di vestiti e una stufa. Prima il caldo, poi il freddo, – continua Stefania - avrei avuto bisogno di una temperatura costante di almeno 25 gradi. Il termosifone a scuola non era sufficiente. Mi ha creato un grande disagio». La malattia condiziona anche la scelta della scuola superiore, lei avrebbe voluto frequentare il Liceo socio psico pedagogico a Lanusei, ma opta per l’Istituto alberghiero perché più vicino a casa sua. Anche gli spostamenti in pullman sono un problema. Per tutti questi motivi, l’università sembrava un miraggio: non avrebbe mai potuto fare la classica vita da universitaria, condividere un alloggio e convivere con altri inquilini. «La mia percezione è cambiata durante il periodo Covid. Tutto si doveva fare al computer: questo mi ha aperto all’università telematica. È stata la cosa migliore perché potevo studiare senza muovermi da casa.

Il sogno

Sono molto orgogliosa del mio traguardo. Per la tesi mi sono basata sulla mia esperienza scolastica, spero che possa servire in futuro a chi soffre della mia sindrome ma anche a chi soffre di sindromi diverse. Adesso il mio sogno è lavorare con i bambini», conclude. Stefania è la prima ragazza affetta dalla Sindrome di Crisponi, in Sardegna, ad aver raggiunto il traguardo della laurea.

RIPRODUZIONE RISERVATA