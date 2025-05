Stefania Graziani e Tony Carnevale Perché l’arte si fa ancora con le “Mani” 

Giovedì alle 19, nella Sala Conferenze dell’Exma di Cagliari, Stefania Graziani, pianista e compositrice che, da diversi anni in Sardegna ha scelto Cagliari come sua seconda casa, e Tony Carnevale, compositore, arrangiatore, direttore di Coro e d’Orchestra, ma anche produttore, formatore e autore, presenteranno “Hands”, opera prima dell’ Anora Project. L’evento, come dichiarano i due artisti, sarà un momento per presentare il progetto e «sentire insieme» gli 11 brani che compongono “Hands”, “Mani”, appunto rappresentate in copertina dal disegno di Lorenzo Graziani e dal progetto grafico di Luisa Mosca. Il titolo porta con sé tante letture, e molte riconducibili a tematiche molto attuali: enfatizza la necessità di valorizzare, e difendere, un fare artistico che necessariamente deve passare attraverso un artigianato musicale, il saper realizzare le cose, con le proprie mani, appunto rifiutando un fare astratto o affidato all’intelligenza artificiale.

L’appuntamento del 22 maggio sarà l’occasione per proporre l’Anora ai tanti artisti della nostra Isola, con l’intento di creare connessioni e incontri di collaborazione autentica e gratuita che coinvolgano le diverse forme d’arte. “Artists for artists” è infatti il claim del progetto, un’evoluzione dei laboratori diretti da Tony Carnevale nati più di 25 anni fa, il cui scopo è la realizzazione di opere collettive che possano coinvolgere tutte le forme d’arte.

