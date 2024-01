Stecca, bocce, birilli e telefoni spenti 

Il silenzio prima di tutto, segno della concentrazione che si respira tra i tavoli da biliardo. Nessuno smartphone che suona e nessuna parola fuori posto, come se l’atmosfera si fosse fermata ad un’altra epoca, vicina e allo stesso tempo lontana, in sottofondo solamente il suono sordo della stecca che colpisce la palla, e una volta segnato il punto, un leggero borbottio in sala come commento, con qualche simpatica battuta per smorzare la tensione del gioco.

Il circolo

Fino a pochi anni fa esistevano in città altri due circoli, ma ora “Il Birillo”, in via Conce, rimane l’unico dedicato interamente al biliardo e affiliato alla Fibis, la federazione che raccoglie i praticanti a livello agonistico. Il circolo è nato quasi quarant’anni fa, ed è gestito da 19 anni da Danilo Scema e Mario Pinna, che lo hanno rilevato trasformando la passione per il biliardo in un impegno a tempo pieno. Da allora, nonostante la pausa degli scorsi anni, a causa dell’emergenza sanitaria che ne ha limitato le attività, i tesserati del circolo partecipano a numerosi tornei sia a livello regionale che nazionale. Nelle sale da gioco ci sono 4 tavoli, riscaldati costantemente a 35 gradi e dedicati alla specialità della goriziana a nove birilli, dell’italiana a cinque birilli e della carambola a tre sponde, più un tavolo per il pool. «I praticanti impegnati nei tornei agonistici sono circa quaranta – dice Mario Pinna – ai quali si aggiungono tanti altri avventori che frequentano il circolo. Tra pochi giorni avremo un importante torneo di livello internazionale a Calangianus».

Il decano

Paolo Mancosu, di 82 anni, è il socio più anziano: «Gioco dal 1990 e ho partecipato ai tornei federali fino allo scorso anno, malgrado il passare del tempo la passione è rimasta intatta e la voglia di giocare è sempre tanta». Anche numerosi ragazzi si stanno avvicinando al biliardo. Riccardo Scema, studente di 23 anni e socio più giovane del circolo, racconta: «La passione per il biliardo è nata in famiglia, grazie a mio padre. Da qualche anno ho iniziato a praticarlo cercando di ritagliarmi il tempo necessario tra lo studio e la vita di tutti i giorni. Le soddisfazioni sono tante, come il primo posto che ho ottenuto recentemente nel campionato provinciale della mia categoria». Riflessione condivisa anche da Nicola Concas, 37 anni, con una vita divisa tra il lavoro, l’impegno sui banchi del consiglio comunale e i pomeriggi passati tra i tavoli da gioco: «Prima delle gare, occorre allenarsi con costanza, un sacrificio pesante soprattutto dopo una giornata di lavoro, che però viene ripagato se si ottengono i risultati voluti».

