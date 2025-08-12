Stazzema,  Mattarella: «Respingiamo la violenza» 

Lucca . La cerimonia è a Sant’Anna di Stazzema, con il pensiero a Gaza. Qui si commemora l’eccidio nazifascista del 12 agosto 1944, oltre cinquecento persone, tra cui tanti bambini, trucidate. Laggiù, in Medio Oriente, c’è «una storia che si ripete», una «barbarie che ha ucciso tante famiglie innocenti, la stessa che oggi devasta altri luoghi del nostro pianeta».

Alla commemorazione della strage l’oratrice ufficiale è Silvia Salis, sindaca di Genova. È lei a inquadrare il senso della cerimonia di quest’anno. Intorno, attaccati a tronchi d’albero, i volantini “Sant’Anna come Gaza”, mentre sulla torre monumento e ossario sventola anche una bandiera palestinese. «Riconoscere lo stato della Palestina è l’unico argine possibile», per il governatore della Toscana Eugenio Giani. Un «pungolo per richiamare alla responsabilità di respingere la violenza dell’uomo contro l’uomo», definisce l’eccidio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo messaggio per l’anniversario. Anche dal Quirinale arriva un richiamo alle guerre di oggi, quelle che «tornano a gettare le loro ombre spettrali con la ferocia che la storia già ci aveva mostrato e che speravamo per sempre dissolta».

