Stazioni Terna, nuovo no del Consiglio 

Subito uno studio archeologico della zona dove Terna intende realizzare le due stazioni elettriche, e la possibilità di un ricorso al Presidente della Repubblica contro il progetto definitivo del Tyrrhenian link a Selargius. Il Consiglio comunale ribadisce il “no” all’intervento previsto nell’agro, con tanto di spaccatura in maggioranza che in parte si dice contraria al progetto e fa fronte comune con i gruppi di minoranza.

Caso bollente

Un tema caldo che da mesi è al centro del dibattito cittadino, dentro e fuori dal Municipio. Martedì sera l’ultima discussione nell’aula di piazza Cellarium: prima un’interpellanza urgente presentata dalla minoranza, poi trasformata in ordine del giorno presentato dal primo firmatario Franco Camba. Anticipato dall’invito di Francesco Lilliu, Pd: «Appropriamoci della nostra competenza di consiglieri e diciamo no all’intervento di Terna». Nel documento, approvato a tarda notte, viene ribadita «la contrarietà all’intervento nel territorio di Selargius». Vengono inoltre impegnati sindaco e Giunta «a valutare, con urgenza, l’opportunità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica impugnando l’approvazione del progetto definitivo». E «ad affidare un incarico ad un archeologo, a supporto del parere tecnico emanato dal Ministero della Cultura in merito al progetto, con richiesta di una verifica preventiva delle evidenze archeologiche di tutta l’area interessata all’intervento».

Maggioranza divisa

Posizione condivisa da tutta l’opposizione, e da una parte della maggioranza. «Questo intervento non ha nessun tipo di vantaggio per la popolazione», il commento di Alberto Cappai, Psd’Az, che ha proposto l’affidamento di uno studio per verificare eventuali evidenze archeologiche nell’area «tali da bloccare l’intervento». Sulla stessa linea Marianna Mameli, Lega. Dai banchi della maggioranza è intervenuto anche Andrea Delpin, Prima Selargius, contrario al progetto: «discutiamo però con serenità, senza scontri e insulti», le sue parole prima di lasciare l’aula al momento del voto.

Il sindaco

Gli unici presenti della maggioranza il sindaco Gigi Concu, e la vice presidente del Consiglio Chiara Contu, entrambi astenuti. «Questo non significa certo che sia favorevole al progetto», spiega Concu. «Selargius ha già pagato abbastanza, quando negli anni Ottanta si decise in Consiglio di mettere la stazione elettrica nelle nostre campagne. Io non c’ero, e dispiace che chi da mesi ha cercato di dipingermi come il sindaco che vuol svendere il territorio, non abbia lottato anche a quei tempi. L’avrei fatto io, e lo faccio oggi, davanti a un progetto deciso dal Governo, che scavalca l’ente locale e priva qualsiasi sindaco di poteri per fermarlo. Non ho tramato in silenzio né ho preso accordi, come ha tentato di far credere chi ha deciso di farsi la campagna elettorale sulla vicenda, e non c’è un solo atto con la mia firma in favore del progetto», precisa il sindaco. «In compenso ci sono tante richieste di revisione inviate a Regione e Ministero, con cui ho cercato di difendere Selargius».

