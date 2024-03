Stazioni e ambasciate, controlli rafforzati 

ROMA. L'attenzione era già alta, anzi come dicono gli addetti ai lavori, il sistema di sicurezza e protezione del nostro Paese era a livelli di massima attenzione.

Dopo i due conflitti che infiammano parti del mondo non così lontane dall'Italia, e anche in occasione delle molte manifestazioni che nei mesi si sono succedute, per gli oltre 28mila obiettivi ritenuti sensibili era stato rafforzato il dispositivo delle misure di sicurezza. Ma venerdì sera, e via via con il passare delle ore e la consapevolezza che a Mosca si è trattato di un atto terroristico, il Viminale ha disposto un ulteriore innalzamento delle misure di sicurezza su una serie di luoghi sensibili. Dopo le immagini di un gruppo di uomini armati che fa irruzione in una sala da concerti aprendo il fuoco sugli spettatori facendo una carneficina, anche in Italia è scattata l'allerta terrorismo. Una particolare attenzione viene dedicata, nel mettere a punto il dispositivo, a luoghi di preghiera, in particolare sinagoghe, ambasciate e hub principali dei trasporti come stazioni e aeroporti. Sotto i riflettori ci sono quindi una serie di obiettivi sensibili già presidiati. Domani al Viminale ci sarà una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicata ad una analisi della situazione. In settimana si era già riunito il comitato nazionale per decidere le misure in vista della settimana santa e delle festività di Pasqua. E il ministro Piantedosi aveva già evidenziato la necessità di mantenere alta l'attenzione proprio in occasione delle festività, dove sono previsti particolari affollamenti in diversi luoghi e città turistiche.

