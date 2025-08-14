VaiOnline
Decimomannu.
15 agosto 2025 alle 00:48

Stazione, sbloccato il progetto

Sbloccati definitivamente i lavori di riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario. La decisione è stata presa in Giunta, durante la riunione di mercoledì nella quale si è discusso del progetto fermo da anni.

Era il 2015 quando sono iniziati i primi interventi e oggi, a dieci anni di distanza, rimane ancora in agenda l’ultimo lotto che riguarda, appunto, l’edificio centrale: «I lavori di riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario, finanziati con circa due milioni di euro», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Salis, «sono rimasti bloccati per anni a causa di un contenzioso tra impresa edile e Comune di Decimomannu. La causa si è risolta, nel marzo 2023, con un accordo tra le parti».

Intanto, nell’aprile 2022, era stato sottoscritto un nuovo accordo nel quale Rfi si era resa disponibile a realizzare alcune parti in precedenza previste a carico del Comune. Quest’ultimo, da parte sua, si era fatto carico del progetto di completamento.

Nel dicembre 2023 la svolta: l’amministrazione aveva affidato alla società Rtp Architettura Cupelloni la progettazione della fattibilità tecnico-economica, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza sino alla fase di esecuzione. E proprio il quadro economico ha avuto bisogno di un nuovo passaggio in Giunta. Sono stati necessari, poi, degli incontri tra i progettisti e Rete ferroviaria italiana, società che gestisce l’infrastruttura. In particolare, sono stati definiti meglio gli interventi da realizzare, considerato che lo stabile è attualmente oggetto di interventi a cura della stessa Rfi: «Il prossimo passo sarà la redazione del progetto esecutivo», ha aggiunto Salis.

La notizia è arrivata a pochi giorni dall'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche: «Ben vengano lavori e manutenzioni - aveva commentato il capogruppo di minoranza Leopoldo Trudu - piuttosto siamo preoccupati per l’annosa situazione della stazione ferroviaria. Sarebbe tempo di risolverla».Detto fatto: «Siamo soddisfatti per questo nuovo passo avanti. La stazione di Decimo rappresenta un nodo strategico per i trasporti pubblici ed è giusto che i pendolari abbiano a disposizione una struttura adeguata che possa garantire servizi efficienti», ha concluso la sindaca Monica Cadeddu. (sa. sa.)

