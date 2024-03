Stazione marittima, tutto in regola 

È regolare l’affidamento della stazione marittima di Portovesme alla Baccu srl. Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tar, ha respinto l’appello presentato dalla Servizi ecologica e dalla Fap. «La sentenza conferma che il Comune ha agito correttamente - commenta il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - con la pronuncia del Consiglio di Stato non ci sono più dubbi sull’affidamento della stazione. Ora procederemo al recupero delle quote pregresse dovute per la struttura comunale».

I diversi tentativi del Comune di dare in gestione la stazione marittima di Portovesme sono sempre stati tormentati, quest’ultimo non fa eccezione. La procedura negoziata promossa dal Comune era stata vinta dall’Ati stazione marittima Sole e Mare, composta dalla Baccu, dalla Fap e dalla Service ecologica. La stazione è fondamentale per l’assistenza e l’accoglienza dei passeggeri in transito verso Carloforte, tra i servizi da garantire c’era anche quello di bar- tavola calda. Nel 2021 Fap e Service Ecologica hanno chiesto al Comune di verificare i requisiti della Baccu che, secondo le due società, nel frattempo avrebbe perso i requisiti per alcune attività previste nella concessione, tra cui quella di bar- tavola calda ma dagli accertamenti del Comune non è emersa nessuna carenza della Baccu. A quel punto la diatriba si è spostata al Tar. Dopo la bocciatura del ricorso delle due società da parte del tribunale, nei giorni scorsi è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto l’appello.

