Stazione marittima, bando per la gestione 

La stazione marittima di Portovesme deve riaprire e tornare ad essere un punto di riferimento per i passeggeri che transitano verso l’isola di Carloforte. Con queste intenzioni l’amministrazione comunale di Portoscuso ha deciso di puntare al nuovo affidamento della struttura, chiusa da maggio 2025 quando il Comune aveva risolto il contratto con l’Ati che l’aveva in gestione. Era la vigilia della stagione estiva ma, fatta salva la biglietteria Delcomar, l’edificio fu chiuso al pubblico. Ora è tempo di programmare una nuova assegnazione per poter finalmente riaprire le porte della stazione marittima, con i servizi che questa dovrebbe garantire ai passeggeri in transito.

Il Comune vorrebbe affidarla in gestione per otto anni, a partire dal prossimo primo luglio, se tutto procede senza intoppi. Si seguirà la strada della procedura negoziata, la scelta ricadrà sull’offerta economica più vantaggiosa. Una volta individuata la società, sarà stipulato l’accordo tra Comune e privati. «Il fine del contratto – si legge nella determina del Comune – è garantire la continuità nell’erogazione del servizio e nell’utilizzo dell’impianto, quale servizio pubblico locale per la produzione di beni e servizi con rilievo anche sotto il profilo della promozione sociale e della salute pubblica». Un servizio indispensabile, ancora di più nel periodo estivo.

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