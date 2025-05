Stazione, lavori per la sicurezza 

Dopo qualche mese di stop, tra Uta e Villaspeciosa, nei giorni scorsi sono ripresi i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia ciclopedonale della stazione dei treni (un milione e 200 mila euro). La Città metropolitana ha piazzato un semaforo sul ponte.

«Gli operai di Rfi», spiega l’assessore di Uta Andrea Onali, «hanno lavorato anche la notte sopra i binari: in una situazione con meno traffico ferroviario». I lavori sono stati finanziati dalla Regione, il progetto dalla Città metropolitana: «Ci sarà una rampa ciclopedonale che andrà dalla vetreria di Uta alla stazione. È già stato sostituito il guard rail lungo la rampa e si realizzerà un muro di contenimento e la vera e propria rampa – continua Onali -. In programma anche l’installazione di un nuovo montacarichi e una nuova scala. Adesso hanno spostato il guard rail perche devono realizzare una sorta di cordolo per tirare la vera rampa prefabbricata: da una parte un muro di contenimento verso l’interno e dall’altra la ciclopedonale. Avevamo segnalato tantissime volte, insieme all’amministrazione comunale di Villaspeciosa, la pericolosità della strada che porta alla stazione. Purtroppo non dipendeva da noi. Ora, finalmente, i lavori sono ripresi». (l. e.)

