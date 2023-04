«Stazione intermodale al servizio del turismo» 

Potenziare i collegamenti tra l’arcipelago sulcitano e il centro intermodale di Carbonia. È quanto ha chiesto il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci all’assessore regionale ai trasporti Antonio Moro. «Se dall’aeroporto di Elmas fino al centro intermodale di Carbonia esiste l’opportunità di prendere un treno ogni ora, ma solo dal lunedì al venerdì, in quanto la frequenza cala nel fine settimana giacché le corse sono settate sul pendolarismo per ragioni di studio e lavoro ma non per ragioni di opportunità ai fini turistici - dice Ignazio Locci - altrettanto non si può dire da Carbonia a Sant’Antioco, per il cui collegamento è previsto un unico bus, che parte una volta al giorno. Ritengo sia assolutamente utile, al fine di scaricare anche il traffico gommato di mezzi privati che peraltro supera l’ottanta per cento degli arrivi nell’isola di Sant’Antioco, l’opportunità di implementare un potenziamento del sistema di trasporto locale almeno nella stagione estiva».

La Regione

L’assessore Moro ha garantito una valutazione attenta della richiesta. Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu che ha anche esperienza di capo di gabinetto proprio dell’assessorato ai trasporti è favorevole ma alla luce di una richiesta collettiva che punti al potenziamento di mezzi pubblici più piccoli a quelli in uso. «Tutte le azioni volte al potenziamento del turismo dei comuni costieri hanno delle ricadute importanti anche per Carbonia - dice Pietro Morittu - e proprio per questo siamo favorevoli al fatto che dal nostro centro intermodale possano partire poi i mezzi per tutti gli altri paesi con maggiore frequenza. Auspico, e di questo abbiamo condiviso un progetto anche con il sindaco di Carloforte, che prevede un coinvolgimento e coordinamento non solo degli autobus pubblici, che si possa realizzare con l’impiego di mezzi più piccoli e che coinvolga anche il noleggio con conducente e naturalmente i taxi».

Flussi turistici

In prospettiva, oltre a favorire il collegamento per i flussi turistici verso le isole, c’è la possibilità di potenziamento dei collegamenti per tutto il territorio e anche per il basso sulcis. «Sono una tifosa della implementazione del servizio dei trasporti pubblico - dice la sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai - quindi poter contare su maggiori collegamenti a beneficio del nostro territorio non può che vederci favorevoli, in particolare, per San Giovanni Suergiu che ha una posizione strategica e può ridiventare uno snodo importante sulle tratte e le coincidenze per il basso Sulcis». Anche a Calasetta, gli amministratori sono favorevoli all’ipotesi. «Speriamo che Regione e Arst vogliano accolgano la richiesta del sindaco di Sant’Antioco - dice Claudia Mura - magari con l’individuazione di Calasetta quale capolinea del servizio».