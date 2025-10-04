VaiOnline
Olbia.
05 ottobre 2025 alle 00:22

Stazione ferroviaria, un sottopasso fino a San Simplicio 

Cantieri ancora aperti e collegamenti sospesi fino a gennaio, proseguono gli interventi di riqualificazione della stazione ferroviaria Olbia Centro: sono in corso i lavori per realizzare un nuovo sottopasso pedonale che unirà le banchine ferroviarie alla Basilica di San Simplicio. Lungo circa trenta metri, il tunnel consentirà di ricucire il cuore della città con il quartiere San Simplicio senza dover aggirare l'ostacolo dei binari e funzionale all'intermodalità grazie a una connessione più veloce con le fermate dei bus. Tra le opere, oltre a quelle finalizzate al miglioramento dell'accessibilità allo scalo, il recupero dell'edificio, inaugurato nel 1881. L'ammodernamento rientra tra gli interventi di Rfi che interessano 22 chilometri di tracciato sulla linea per Golfo Aranci: comprese nella sistemazione le fermate di Rudalza, Cala Sabina e Marinella, sulla tratta sono previsti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico con la sostituzione e l’installazione di nuove reti paramassi. Non solo il recupero dell'edificio ottocentesco, la stazione centrale sarà interessata anche dalla sistemazione dell'area antistante: nel Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione di Olbia è previsto un camminamento che la collegherà direttamente a Corso Umberto.

