Stazione ferroviaria, sbloccati i lavori 

A distanza di anni si sbloccano definitivamente i lavori di manutenzione della stazione ferroviaria di Decimomannu, che dopo interruzioni e continui rinvii si avviano finalmente alla fase finale. Era il 2015 quando sono iniziati i primi interventi nella stazione ferroviaria: a otto anni di distanza, rimangono ancora in agenda gli ultimi due. «Il primo – spiega la neo-assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis – finanziato con circa due milioni di euro, è rimasto bloccato per anni a causa di un contenzioso tra impresa edile e Comune. Il contenzioso si è risolto con un accordo tra le parti nel marzo scorso, e a oggi il finanziamento residuo è di circa 800 mila euro. Il prossimo passo è la predisposizione del progetto di completamento, che dovrà tenere conto dei lavori realizzati nel frattempo da Rete ferroviaria italiana».

Tempi stretti

Prosegue la Salis: «Per il secondo intervento, denominato “riconversione del piazzale merci Rfi in area scambio bus”, che dei due è il più semplice, abbiamo ancora a disposizione circa 79 mila euro, da rendicontare alla Regione entro il 31 dicembre. Visti i tempi molto stretti, l’amministrazione ha già affidato l’incarico per la progettazione». Ieri la Giunta ha approvato il progetto esecutivo. «Ora – conclude l’assessora – si procederà senza ritardi all’affidamento dei lavori, che contiamo di terminare entro fine anno».

«Per quanto riguarda la ripresa delle attività del cantiere – fa sapere il gruppo Ferrovie dello Stato – tempo fa erano stati effettuati alcuni colloqui con il Comune con l'obiettivo di rendere più decorosa la stazione. A seguito di un sopralluogo avvenuto nell’aprile 2022 è stato poi sottoscritto un accordo nel quale Rfi si rendeva disponibile a realizzare alcune parti in precedenza previste a carico del Comune, mentre il Comune, da parte sua, si è fatto carico del progetto di completamento. Una recinzione è stata sostituita già lo scorso anno mentre le restanti opere a carico di Rfi sono in fase di progettazione e contiamo di far partire i lavori entro il primo trimestre del prossimo anno».

L’ex assessore

«Ricordo bene la vicenda», racconta l’ex assessore ai Lavori pubblici, Leopoldo Trudu: «A seguito di un contenzioso era iniziata una trattativa lunga e snervante tra Comune e ditta appaltatrice che sembrava davvero senza fine. Siamo riusciti a venirne a capo solo dopo anni grazie al lavoro del personale del Comune, a quello dei legali e alla grande disponibilità dimostrata da Rfi. Per fortuna è un capitolo chiuso e oggi i lavori possono riprendere normalmente».