Stazione ferroviaria,  locali chiusi per il cantiere 

Non sono i soliti writer ad aver imbrattato il pannello di legno posizionato all’ingresso della stazione ferroviaria da qualche giorno. In realtà si tratta di enormi scritte in vernice spray con indicazioni utili per chi deve recarsi nella biglietteria o entrare nei locali. Con tanto di frecce che dovrebbero segnalare la direzione. Una soluzione adottata non proprio consona alla piazza Ungheria, sistemata pochi giorni fa dagli operai comunali (anche se le aiuole restano desolatamente coperte solo di terra). Da qualche settimana la stazione delle Ferrovie è interessata da un cantiere che riguarda il rifacimento della facciata; lavori che hanno comportato la chiusura parziale dello stabile.

