Stazione ferroviaria e aeroporto, via al collegamento  

In treno dal centro della città all'aeroporto nel 2026: il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del collegamento ferroviario tra la Stazione Terranova e il Costa Smeralda ha ottenuto l'approvazione definitiva della Conferenza dei servizi, convocata a febbraio scorso. Sette chilometri l'intero tracciato, il nuovo tratto progettato da RfI sarà lungo circa tre chilometri e mezzo e si collegherà con la linea esistente all'altezza della località Micaleddu, garantendo, in futuro, anche il raccordo con la linea attuale in direzione Chilivani. Tra una galleria di oltre quattrocento metri, un passaggio sotto la strada statale Olbia-Sassari e un viadotto nella parte finale, la tratta raggiunge lo scalo aeroportuale olbiese dove sarà realizzata la stazione, dotata di due binari e circa duecento metri di banchine, coperte da pensiline. Con l’approvazione del progetto, del valore di 183 milioni di euro finanziati con fondi Pnrr, prende il via l'iter delle attività di programmazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. Intanto, sono in corso gli interventi finalizzati al potenziamento della stazione in via Vittorio Veneto, inaugurata due anni fa, propedeutici alla realizzazione dell'interscambio modale con l'aeroporto.

