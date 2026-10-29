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Elmas.
30 ottobre 2026 alle 00:15

Stazione ferroviaria, aperto il nuovo varco 

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Aperto al pubblico ieri mattina il secondo ingresso dalla stazione ferroviaria di Elmas Aeroporto verso il paese. Un investimento di oltre un milione di euro da parte delle Ferrovie che comprende una rampa per le persone a ridotta mobilità e una scala, entrambe con accesso diretto al marciapiede. Rfi è intervenuta anche nelle aree esterne alla stazione, realizzando percorsi pedonali, parcheggi e marciapiedi. I primi a beneficiarne già dalla mattina sono stati gli studenti dell’Istituto agrario “Duca degli Abruzzi”: da ora i ragazzi potranno raggiungere in pochi minuti lo storico istituto direttamente dalla stazione ferroviaria. «Rfi fornisce una risposta concreta alle mutate esigenze del territorio», commenta Pier Paolo Olla, direttore operativo stazioni Rfi.

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