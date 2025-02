Stazione ferroviaria  agli antichi splendori 

L'antica stazione delle Ferrovie dello Stato è stata riportata agli antichi splendori. La riqualificazione è stata possibile grazie agli interventi di Rfi, previsti dal Pnrr. I lavori, in fase di ultimazione, hanno interessato l'intero edificio e la parte circostante, con la riqualificazione e il miglioramento dell'accessibilità, con l'obiettivo di incrementare la qualità dei servizi e il comfort per i viaggiatori, in linea con le normative e i regolamenti europei. L'intervento ha interessato sia gli spazi interni, sia quelli esterni, migliorando anche la sicurezza. Rivive la struttura originale, fatta realizzare da Benjamin Piercy nella seconda metà dell'ottocento. Dall'intervento è rimasto fuori l'antico albergo della stazione, un monumento che fa parte integrante della storia ferroviaria della Sardegna, che versa in condizioni di abbandono e degrado ormai da anni.

La figura di Piercy sarà al centro di un importante incontro pubblico promosso dall'associazione culturale Solene, che si terrà domani nella biblioteca comunale. “Chi era Benjamin Piercy? La rivoluzione della rete ferroviaria nel territorio e nell'ambiente sardo” è il titolo della conferenza, che si svolgerà nella biblioteca comunale di via Ariosto per ripercorrere 160 anni di storia. Introdurrà i lavori il presidente dell’Associazione Sòlene Giovanni Ninu. Parteciperanno il sindaco, Riccardo Uda, il presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine, Franco Scanu, mentre le relazioni sono affidate a Mario Bussa, presidente dell'associazione Benjamin Piercy di Bolotana e il ricercatore scientifico, Sergio Sassu.

