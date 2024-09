Stazione ferrovia fantasma, denuncia della Cgil 

Un deserto già prima dell’ultimo treno. Alle 18.40, a parte qualche passeggero in partenza, la hall della stazione ferroviaria, inaugurata nel 2016 col nome di “Porto Torres marittima”, è quasi vuota. Chi viaggia non ha neppure diritto ad andare in bagno. Non funzionano i servizi igienici e la sala d’attesa è da tempo chiusa al pubblico. Non c’è traccia di un ufficio informazioni e non dispone neanche di una biglietteria. Per munirsi di ticket ferroviario occorre rivolgersi all’edicolante di piazza Colombo. Per gli studenti pendolari non rappresenta una comodità e neppure per i disabili che, in alcuni casi, si sono trovati ad affrontare barriere architettoniche e disagi, viaggi da incubo specie quando le destinazioni sono lontane. Il servizio di guardiania è assente in alcuni orari. «Avere Centri intermodali, stazioni ferroviarie o marittime senza servizi è come avere cattedrali nel deserto – sottolinea il segretario generale regionale Filt-Cgil, Arnaldo Boeddu – bagni che possono essere usati solo dopo le 7 del mattino, ufficio informazioni e biglietteria, e problemi di accessibilità per i disabili: così non si rispettano le esigenze dei passeggeri». Una specie di stazione fantasma con pochi convogli e i pendolari costretti spesso a viaggiare sui mezzi treno ormai vecchi e degradati.(m.p.)

