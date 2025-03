Stazione di servizio, bar ancora a fuoco: paura e danni ingenti 

Le fiamme in piena notte hanno devastato il bar della stazione di servizio della Q8 di via Riva Villasanta. E il rischio che le conseguenze potessero essere molto più gravi è stato elevatissimo: il locale dista pochi metri dalle colonnine del distributore di carburante. Sono stati i vigili del fuoco a spegnere l’incendio e ad avviare le indagini, insieme agli agenti della Squadra Volante, per stabilire la natura del rogo. Una prima ipotesi è che ci possa essere stato un problema all’impianto elettrico. Ma i poliziotti stanno prendendo in considerazione anche altre ipotesi. Per questo sono stati recuperati i filmati delle telecamere di sicurezza.

La segnalazione dell’incendio è arrivata dagli abitanti della zona e da chi è passato, in piena notte, in via Riva Villasanta. Alla vista delle fiamme e del fumo hanno dato l’allarme. Sono arrivate rapidamente due squadre dei vigili del fuoco dalla caserma di viale Marconi. L’intervento è durato più di un’ora, non solo per domare le fiamme che hanno aggredito gli arredi interni, quelli esterni e fatto esplodere le vetrate, ma anche per mettere in sicurezza tutta l’area. Al lavoro anche i poliziotti per stabilire con certezza la natura dell’incendio. Alcuni residenti delle vicine palazzine hanno sentito dei rumori e delle piccole esplosioni.

Il bar sembra fosse chiuso in quest’ultimo periodo in attesa dei nuovi gestori. Lo scorso agosto lo stesso locale è stato al centro di un attentato incendiario fallito per poco. Il principio di incendio è stato spento dal pronto intervento dei vigili del fuoco. (m. v.)

