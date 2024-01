Stazione dell’Arte, il primo padiglione chiuso due mesi per lavori  

Il primo padiglione del museo Stazione dell’arte di Maria Lai da ieri è chiuso. Lo stabile espositivo a due piani che ha ospitato nel corso degli anni allestimenti artistici non sarà accessibile a causa di importanti lavori di riqualificazione «legati all'accessibilità e al miglioramento della fruizione del museo medesimo», si legge nella pagina Facebook del museo, «questo importante progetto mira a rendere accessibile lo spazio in questione mediante l'istallazione di un moderno ascensore». Il Comune di Ulassai aveva già previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche nel museo, nei mesi scorsi il progetto era stato infatti depositato alla soprintendenza. Gli interventi di riqualificazione saranno rapidi, dai trenta ai sessanta giorni. Nei prossimi mesi dunque il corpo uno della Stazione dell’arte sarà dotato di un accesso anche per le persone con difficoltà motorie. Il museo inaugurato nel 2006, che accoglie ogni anni migliaia di visitatori rimarrà comunque aperto al pubblico. Per gli amanti dell’arte rimarrà visitabile il secondo padiglione museale. Negli spazi dell’ex rimessa è possibile ammirare l’esposizione della Via Crucis e dei Presepi di Maria Lai. (fr.l.)

