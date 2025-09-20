VaiOnline
Municipio.
21 settembre 2025 alle 00:13

Stazione dei bus, trasloco vicino 

Pullman al Centro intermodale, un parcheggio nell’area di via Cagliari 

Il passo è cruciale e potrebbe segnare la fine di una lunga transizione. Comune e Arst accelerano sul trasferimento della stazione dei pullman da via Cagliari al Centro intermodale. Il sindaco Massimiliano Sanna, l’assessore ai Trasporti Ivano Cuccu, l’amministratore unico di Azienda regionale dei trasporti Giovanni Mocci e il direttore Carlo Poledrini si sono seduti attorno allo stesso tavolo di Palazzo Campus Colonna alla presenza dei dirigenti comunali Sara Angius e Alberto Soddu per trasformare un obiettivo discusso per anni in una prospettiva concreta e imminente. «È stato un incontro produttivo - ha affermato il primo cittadino - L’Arst ha confermato la disponibilità a lasciare libera l’area di via Cagliari per dare finalmente corpo all’ambizioso progetto di mobilità che ha il suo cuore nel Centro intermodale. Mettere a disposizione della città il parcheggio degli autobus significherà avere un’ampia area da destinare a parcheggi nel centro cittadino».

La svolta

Per Massimiliano Sanna «sarà la ciliegina sulla torta alle politiche di riqualificazione del centro storico e a quelle sulla viabilità avviate dal Comune negli ultimi anni». Il vertice non ha fissato date ufficiali, ma l’intesa raggiunta sembra sposare l’intenzione già manifestata qualche settimana fa dall’assessore ai Trasporti Ivano Cuccu. «Non dipende solo da noi, ma faremo il possibile per completare l’iter entro la fine dell’anno». Nel frattempo si programma. «Per rendere operativa questa azione sarà necessario riprogrammare i percorsi e le fermate del trasporto pubblico partendo dal nuovo capolinea - aggiunge Cuccu - Ferma restando la disponibilità del Comune e il pieno interesse dell’Arst, occorre che sia la Regione ad autorizzare i nuovi percorsi e a disporre l’eventuale adeguamento della copertura dei costi». Sulle ricadute positive, Cuccu non ha dubbi: «La ridefinizione dei percorsi ci offre l’opportunità di introdurre modifiche per migliorare il trasporto pubblico locale. Percorsi e fermate dovranno includere i principali punti di accesso già oggi utilizzati da studenti e lavoratori».

Parcheggio

E poi, il destino della storica area di via Cagliari. L’Arst, proprietaria dello spazio, si è detta disponibile a concederla temporaneamente in uso gratuito al Comune che, a sua volta, ha manifestato la volontà di programmarne l’acquisto. Un passaggio che spalancherebbe le porte alla realizzazione di un parcheggio strategico per il centro. Con questa prospettiva, il tema della riapertura al traffico di piazza Manno perderebbe di significato: la nuova dotazione di stalli a pochi passi dal cuore della città renderebbe superflua la scelta di sacrificare uno spazio storico alla viabilità. Considerata la posizione decentrata del Centro intermodale rispetto all’attuale rete dei trasporti su gomma, si valuta inoltre la realizzazione di un hub cittadino nel parcheggio di via Emilio Lussu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

