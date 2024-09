Stazione chiusa da un anno, forti disagi per i pendolari 

La stazione è chiusa da un anno. È un cantiere aperto. Quindi non c'è una sala d'attesa, non c'è la biglietteria, non c'è nessun riparo e una minima protezione per i passeggeri. Devono attendere la partenza dei treni per Cagliari, Oristano, Sassari e Olbia all'esterno, tra mille disagi. Con i lavori iniziati oltre un anno fa Rfi intende dare funzionalità e decoro alla stazione di Macomer, abbattere le barriere architettoniche e potenziare l'informazione ai passeggeri. Dall'inizio della scorsa primavera, tra l'altro, è stata tolta l'antica tettoia in metallo, per proteggere chi sosta in quella stazione dalle intemperie e dal sole cocente di quest'estate. L'unico riparo resta il bar.

A lamentarsi sono i pendolari, che prendono il treno tutti i giorni per motivi di lavoro o di studio. A nulla è servita la protesta, con una lettera con tante firme, pubblicata la scorsa primavera sul questo giornale. I lavori stanno interessando l'intero caseggiato, realizzato nella seconda metà dell'ottocento, con manutenzioni che riguardano non solo il piano superiore, il tetto, le facciate , ma in particolare il piano terra. I passeggeri in partenza devono sostare, senza nessuna panchina, all'esterno, davanti ai binari, dove non esiste nessun riparo. C'è solo la possibilità di entrare e uscire in appositi passaggi, con tante difficoltà e dove è quasi impossibile parcheggiare le auto. Attualmente i lavori, che vanno a rilento, stanno interessando la facciata. (f. o.)

