Stazione, cantiere aperto entro l’anno  

Entro l’anno Decimomannu si trasformerà in un paese di cantieri: obiettivo avviare o completare opere pubbliche che l’amministrazione comunale sta riprogrammando negli ultimi mesi. Oggi gli operai sono al lavoro nel cimitero, ma c'è la volontà di intervenire entro l’anno in tutte le storiche incompiute: dalla stazione ferroviaria alle opere di mitigazione del rischio idrogeologico del quartiere di Sa Serra.

Il cimitero

L’emergenza loculi nel camposanto comunale si ripropone periodicamente e l’amministrazione guidata dalla sindaca Monica Cadeddu ha deciso di affrontarla ampliando il cimitero di circa milleseicento metri quadri, dove verranno realizzati sette nuovi colombari. In tutto quaranta nuovi loculi e cinquanta nicchie per l’ossario. Per l’opera sono stati stanziati 200 mila euro. I lavori sarebbero dovuti essere completati entro il 16 maggio, ma non è stato possibile rispettare questa scadenza: slitta al 16 luglio la consegna dei nuovi spazi per le sepolture.

La stazione

I lavori di manutenzione nella stazione ferroviaria sono iniziati nel 2015 e successivamente sospesi a causa di un contenzioso con l’impresa. Negli ultimi mesi un importante spiraglio si è aperto: l’obiettivo è quello di concludere finalmente l’intervento. È stata finalmente riavviata la progettazione delle opere di completamento, per un importo pari a un milione e 517 mila euro: «Attualmente è in fase di elaborazione il progetto di fattibilità tecnico economica - spiega l'assessora ai lavori pubblici Francesca Salis - a cui seguirà la conferenza dei servizi per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Salvo imprevisti i lavori inizieranno entro fine anno».

Completata nel frattempo la riconversione del piazzale merci in area scambio per i bus e la riqualificazione del piazzale antistante la stazione. Per quest'ultima opera erano stati messi a disposizione circa 80mila euro.

Sa Serra

Proseguono anche i lavori di completamento volti alla mitigazione del rischio idraulico a monte della località Sa Serra, che prevedono il completamento del canale già realizzato fino ad arrivare in prossimità del serbatoio idrico di via Aie. L’opera verrà finanziata con un milione di euro, di cui 100 mila sono stati già destinati alla prima fase di progettazione: «La conferenza dei servizi è stata convocata nei giorni scorsi - commenta l’assessora Salis - e si concluderà entro il mese di luglio».

Is Bingias e Is Orrus

A seguito di diversi sopralluoghi tra i tecnici comunali e quelli di Abbanoa è stato raggiunto un accordo per la risoluzione delle interfenze tra il canale e il collettore fognario che porta l'acqua ai pretrattamenti in località Is Bingias. Il progetto è stato finanziato con un milione di euro e i lavori in questo caso dovrebbero iniziare entro un mese. I lavori di bitumazione in località Is Orrus, previsti inizialmente per questa primavera, hanno avuto un ritardo a causa di una richiesta avanzata da Rti ma inizieranno a settembre.

