«Stazione Arst, troppi pericoli per i pedoni» 

«Subito l’apertura del centro intermodale». Lo sollecitazione arriva dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Ivan Pinna, che ha presentato una mozione urgente per denunciare la situazione della stazione Arst di viale Sardegna e chiedere l’immediata apertura del centro intermodale di via Lamarmora.

«La stazione di viale Sardegna è un pericolo quotidiano per studenti, bambini e pendolari», sottolinea. E spiega: «Gli utenti sono costretti a entrare e uscire dagli stessi varchi utilizzati dai pullman in manovra. È inaccettabile che una città come Nuoro esponga migliaia di studenti a un rischio costante, con la possibilità concreta che qualcuno venga investito. Non possiamo aspettare una tragedia prima di intervenire». Pinna chiede a sindaco e Giunta di intervenire subito per la messa in sicurezza del piazzale, separando i percorsi pedonali da quelli dei mezzi, e a riferire in aula sulle azioni intraprese finora. Chiede anche una svolta sul centro intermodale: «È pronto da anni, ha avuto il parere favorevole dei vigili del fuoco e basterebbero pochi interventi per renderlo operativo. Invece, a causa di incomprensibili divergenze tra Comune, Regione e Arst, i cittadini continuano a essere privati di un’infrastruttura moderna ed essenziale».

