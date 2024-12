Stazionaria la donna investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali 

Sono stazionarie le condizioni della donna di 35 anni che domenica sera, verso le 19.30, è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in viale Sant’Avendrace. È tuttora ricoverata all’ospedale Brotzu in condizioni gravi, ma comunque non in pericolo di vita.

Le lesioni riportate dalla donna, investita all’altezza dell’ingresso della Grotta della Vipera, sono comunque serie: i medici sono particolarmente concentrati sul trauma che ha riportato battendo la testa sull’asfalto, ma a quanto sembra la vittima dell’ennesimo incidente stradale che si è verificato in città non avrebbe perso conoscenza dopo il violento urto. È un dato positivo quando si verifica questo tipo di trauma al capo.

La Polizia locale prosegue intanto gli accertamenti sull’urto di domenica sera, in particolare per comprendere per quale motivo il conducente dell’auto non ha visto la donna che attraversava sulle strisce pedonali. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada, questi approfondimenti sono importanti per stabilire le sanzioni a carico del conducente dell’auto.

