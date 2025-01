Stazionaria la donna accoltellata 

È stazionario il quadro clinico della donna accoltellata martedì scorso in via Cabu d’Ispiga. Roberta Mazzone resta in terapia intensiva e le sue condizioni sono ancora molto gravi ma è vigile e collaborativa. Alla donna sarebbe stato asportato un rene e, oltre alle ferite inferte dalla lama, presenta pure una frattura cranica dovuta, si presume, alla colluttazione avuta con lo zio del compagno. Intanto proprio Domenico Ottomano comparirà oggi in carcere a Bancali, alle 10.30, davanti al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida dell’arresto. Il 55enne, assistito dall’avvocata Letizia Forma, dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio. Nel primo interrogatorio, davanti al pubblico ministero Elisa Succu, ha sostenuto che il motivo dell’alterco fosse dovuto a ragioni economiche per le continue richieste economiche della 50enne mirate a un contributo per le bollette. Una versione su cui continua a indagare la polizia. (e. f.)

