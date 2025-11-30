Stavolta Zanolini passa per primo 

A Guspini si inverte l’ordine degli addendi ma il prodotto non cambia: i ragazzi della Alè Colnago, nell’Isola per preparare la Coppa del Mondo di ciclocross di domenica a Marceddì, dominano anche il 4° “Trofeo Città di Guspini”. Ma se sabato, a Villacidro, nel 2° “CX Fabio Aru Academy”, era stato Gioele Bertolini a imporsi, stavolta il campione italiano Élite si è accontentato di arrivare a ruota del più giovane compagno Alan Zanolini nella gara da 60 minuti. Alessio Fois è stato il miglior sardo, davanti a Michael Giua.

Nella prova da 40’, ha fatto il bis il Master 4 del Donori Bike team, Petr Dobry, con Rebecca Gariboldi quarta e prima donna. Tra i più giovani, ancora a segno (in casa) Leonardo Onida. ( c.a.m. )

Ordini d’arrivo. 60 minuti : 1. Alan Zanolini (Un, Alè Colnago), 2. Gioele Bertolini (El, it.), 3. Alessio Fois (Elmt, Arkitano), 4. Michael Giua (M1, Olbia Cycling), 5. Nicola Saddi (M3, Aquascan Bike), 6. Riccardo Valente (Elmt, Arborea Bike).

40 minuti : 1. Petr Dobry (M4, Donori Bt), 2. Gabriele Marrocu (Ju, Jam’s Bike Buja), 3. Ales- sandro Santoru (Dueppi), 4. Re- becca Gariboldi (De, Alè Colna- go), 5. Cristian Melis (M4, Do- nori Bt), 6. Pierpaolo Atzeni (M5, Sc Cagliari); 8. Stefano Pani (M6, Sardinia Bike Sc.); 12. Martina Becciu (Dj, Dueppi); 14. Mauro Valente (M7, Arborea Bike); 19. Giovanni Manzottu (M8, Acice Lattico); 21. Salva- tore D’Urso (M9, Sc Cagliari).

30 minuti : 1. Leonardo Onida (Al2, Jam’s Bike T. Buja), 2. Marco Piga (Al2, Fabio Aru Axcademy), 3. Emanuele Piras (Al2, id.), 4. Tomaso Concas (Al1, id.), 5. Fabio Farinelli (Es2, Alghero Bike), 6. Andrea Serra (Al1, Arkitano), 7. Pietro Nieddu (Al1, Alghero Bike), 8. Giuseppe Lai (Es2, id.). Donne: 1. Carlotta Ghiani (Da1, F. Aru Academy).

