Stavolta Orsolini non trova la magia 

UDINESE 0

BOLOGNA 0

Udinese (3-5-1-1) : Okoye; Kristensen, Kabasele (36' st Giannetti), Solet, Ehizibue, Atta (42' st Zarraga), Karlstrom, Payero (42' st Lovric), Kamara; Ekkelenkamp (36' st Modesto); Davis (36' st Iker Bravo). In panchina Sava, Padelli, Sanchez, Palma, Pafundi, Zemura, Pizarro. All. Runjaic.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer (1' st Pobega), Freuler (38' st Moro); Orsolini, Odgaard (18' st Fabbian), Dominguez (18' st Cambiaghi); Dallinga (38' st Castro). In panchina Bagnolini, Ravaglia, Erlic, El Azzouzi, Ferguson, Lygogiannis, De Silvestri. All. Niccolini.

Arbitro : Maresca di Napoli.

Udine. La corsa Champions del Bologna rallenta a Udine, dove i padroni di casa muovono di nuovo la classifica grazie a uno 0-0 dopo cinque sconfitte consecutive. Per la truppa di Vincenzo Italiano una gara sottotono, imbrigliati da Runjaic, che ha soffocato tutte le fonti di gioco dei felsinei. Resta il rammarico per gli ospiti per la palla gol sciupata allo scadere da Orsolini, che una settimana dopo il gol-vittoria all'Inter non si ripete e getta alle ortiche due punti con una zuccata a lato a un metro dalla porta. L'allenatore tedesco dei friulani è ancora orfano del bomber Lucca e di capitan Thauvin ma dopo 2’ Davis colpisce la traversa. L'Udinese è intraprendente ma il gol non arriva. Italiano prova a rimodellare un Bologna non punge con Fabbian e Cambiaghi. Al 22' della ripresa la traversa di Orsolini su punizione è l’emozione più grande: finisce 0-0 con i rimpianti rossoblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA