Stavolta Oristanio vuole prendersi le luci di San Siro 

Contro l'Atalanta ha giocato novanta minuti più recupero, come mai era ancora successo in stagione. Il modo migliore per gettare via i fantasmi dell'infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre un mese e mezzo e presentarsi a San Siro con l'abito buono, anzi, il migliore. E stavolta a Gaetano Oristanio non tremeranno le gambe, come all'andata. Quando davanti alla sua Inter ha girato a vuoto per 45', tradito dall'emozione e la voglia di strafare. In quello che resta forse il suo unico passaggio a vuoto con la maglia del Cagliari.

All'inferno e ritorno

Ranieri in estate lo ha studiato e ha dato la benedizione per il suo arrivo, con l'intenzione di utilizzarlo come jolly offensivo, sull'esterno o la trequarti, per sfruttarne vivacità e fantasia. E Oristanio, alla prova di italiano dopo due stagioni in prestito agli olandesi del Volendam, non ha tradito. Subito titolare a Torino, confermato nel turno successivo contro l'Inter. Una gara da incubo, col numero 19 rossoblù a cercare una giocata che non è mai arrivata, fino a costringere il tecnico a lasciarlo negli spogliatoi a fine primo tempo. Il ragazzo di Vallo della Lucania, che l'Inter ha lasciato partire solo in prestito e con diritto di controriscatto, ha subito reagito, ripartendo dalla panchina e poi conquistando uno spazio anche da titolare. E trovando anche la via della rete. La prima, quella che non si scorda mai, per avviare la rimonta indimenticabile contro il Frosinone, la seconda per regalare al Cagliari un pareggio d'oro nel giorno della Befana a Lecce.

Lo stop sul più bello

Proprio a Lecce, nel momento più alto della sua stagione, l'infortunio che lo ha costretto ai box, la frattura del metatarso. Oristanio è stato costretto a saltare sei partite, proprio nel periodo in cui il Cagliari doveva rinunciare anche a Luvumbo, impegnato in Coppa d'Africa. E Ranieri più volte ha ricordare il peso di un'assenza che si è fatta sentire eccome. E quando Oristanio è tornato abile e arruolabile, il tecnico ha pian piano aumentato il minutaggio. Il quarto d'ora finale col Napoli, con l'ex Inter che dà la carica per il pareggio di Luvumbo, la panchina a Empoli, in una gara da combattimento, altri 24' con la Salernitana, tutto il secondo tempo a Monza e i 18' conclusivi contro il Verona. Abbastanza per entrare nell'undici titolare con l'Atalanta, come non capitava dalla sera dolceamara di Lecce.

Provaci ancora

E domani ecco l'Inter, a San Siro, in quello che nei sogni del ragazzo arrivato a Milano da un paese campano potrebbe un giorno diventare il suo stadio. Ma per i sogni c'è tempo. Adesso c'è da salvare il Cagliari e, magari, dimostrare ai nerazzurri che l'Oristanio dell'andata ha lasciato il passo a un giocatore che sa fare la differenza. Anche nella Serie A italiana. L'Inter lo segue, il Cagliari ci crede e, magari a salvezza raggiunta, proverà a trattenerlo in Sardegna. Ma il futuro può attendere. Ora c'è solo da giocare e mantenere i colori rossoblù nell'Olimpo del calcio italiano.

RIPRODUZIONE RISERVATA