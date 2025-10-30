Stavolta il Cagliari si sveglia troppo tardi 

Cagliari 1

Sassuolo 2

Cagliari (3-5-2) : Caprile; Zappa (17' st Felici), Zé Pedro, Obert; Palestra, Adopo (38' st Mazzitelli), Prati, Folorunsho (17' st Gaetano), Idrissi; Borrelli (31' st Pavoletti), S. Esposito (38' st Luvumbo). In panchina Ciocci, Sarno, Luperto, Kılıçsoy, Juan Rodríguez, Di Pardo, Cavuoti, Mina, Liteta. Allenatore Pisacane.

Sassuolo (4-3-3) : Murić; Walukiewicz, Idzes, Candé, W. Coulibaly; Thorstvedt (29' st Vranckx), Matić, Koné (40' st Iannoni); Volpato (40' st Cheddira), Pinamonti (29' st L. Moro), Laurienté (29' st Fadera). In panchina Turati, Zacchi, Doig, Paz, Odenthal, Lipani, Pierini, Muharemović. Allenatore Grosso.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Reti : nel secondo tempo 9' Laurienté, 20' Pinamonti, 28' S. Esposito.

Note : ammoniti Folorunsho, Thorstvedt, Obert, Fadera, Idrissi, Walukiewicz, Iannoni, Caprile. Angoli 3-7. Recupero 2' pt-8' st. Spettatori 15.563 per un incasso di 329.879 euro.

No, non era prevista. E apriti cielo, per quanto la classifica continui a essere rassicurante. La sconfitta col Sassuolo, la terza di fila in casa dopo quelle con Inter e Bologna, è indubbiamente un fardello per il Cagliari, fragile come forse non lo era mai stato dall’inizio della stagione, e sfortunato in certi frangenti, stavolta. Inutili il primo gol di Esposito nel finale, un approccio propositivo, la buona volontà e il tentativo disperato in extremis con rabbia mista a confusione: la squadra di Grosso è un osso duro, quadrata, organizzata, e pur essendo una matricola, sa bene ciò che vuole e come andare a prenderselo. Così, Laurienté e Pinamonti, a segno entrambi nella ripresa, fissano il punteggio sul 2-1 mettendo a reddito una prova più solida e coerente rispetto a quella dei rossoblù, che pure hanno avuto diverse situazioni interessanti per portare la serata dalla propria parte, senza, però, valorizzarle.

Turnover relativo

Fuori Gaetano e Liteta, dentro Esposito e Adopo. E Luperto ancora in panchina (dove trova posto pure Mina). Turnover relativo, insomma, giusto due le novità nell’undici iniziale rispetto a quello di Verona. Confermato anche il modulo, il 3-5-2, con Caprile tra i pali, Zappa, Zé Pedro e Obert in difesa, il regista Prati con gli interni Adopo e Folorunsho nel cuore del campo, Palestra e Idrissi sulle due corsie laterali ed Esposito in attacco con Borrelli. Sempre out Deiola, tra gli altri. A sua volta senza Berardi e schierato attraverso il 4-3-3, il Sassuolo, al via con Murić, l’ex Walukiewicz, Idzes, Candé, W. Coulibaly, Thorstvedt, l’eterno Matić, Koné, Volpato, Pinamonti e Laurienté.

Ritmo blando

Avvio di gara macchinoso, anche se il Cagliari sembra avere una marcia in più, soprattutto nelle ripartenze. Nessun tiro nello specchio, anzi nessun tiro proprio, però, eccetto il gol di Esposito annullato per fuorigioco. E, quando nel finale gli ospiti trovano spazi e coraggio, diventano pericolosi. Alta la conclusione dalla distanza di Volpato, la deviazione in angolo di Caprile sul fendente di Thorstvedt. Provvidenziale col piede destro, poi, il portierone rossoblù, sull’incursione di Volpato.

La serata si accende

La squadra di Grosso comincia il secondo tempo così come aveva finito il primo: all’attacco. E al 9’ passa in vantaggio su punizione, con un capolavoro di Laurienté che sorprende tutti, portiere compreso. Koné si divora il raddoppio un minuto dopo in contropiede calciando alto. Il Cagliari prova subito a reagire. La traversa colpita da Zappa è un segnale, Borrelli viene poi anticipato di un soffio sul cross dello stesso monzese (il primo a uscire insieme a Folorunsho, al loro posto Gaetano e Felici). Al 20’ arriva, tuttavia, il secondo gol neroverde: un rimpallo sfortunato su Esposito favorisce Coulibaly che verticalizza per Volpato, il tocco per Pinamonti che manda al bar Prati (e non solo) e trova l’angolino giusto. E proprio quando sembra finita, il Cagliari tira fuori la testa dal sacco e accorcia le distanze al 28’ con Esposito, rapido e chirurgico al volo col sinistro, sotto porta, sul cross di Felici. Triplo cambio per il Sassuolo con Moro, Fadera e Vranckx. Pisacane si gioca, invece, la carta Pavoletti. Nel finale spazio anche anche per Luvumbo e Mazzitelli. Ma il risultato non cambia più.

RIPRODUZIONE RISERVATA