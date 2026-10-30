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Dal campo.
31 ottobre 2026 alle 00:14

Stavolta all’Olimpico c’è ancheWinks 

L’inglese in gruppo dopo il fastidio alla schiena, potrebbe partire titolare 

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Ci sarà anche Winks domani all’Olimpico per il match contro la Lazio. Pisacane dovrà ora valutare se schierarlo dal primo minuto o aspettare l’evolversi del match per preservarlo il più possibile in vista della gara successiva con il Frosinone. Il centrocampista inglese - tradito dalla schiena nell’intervallo del match con il Bologna e assente martedì a Roma - ha svolto ieri tutto l’allenamento con il gruppo. Il fastidio è lieve ormai, quasi impercettibile. Non un recupero come gli altri: il Cagliari ritrova il suo punto di riferimento nel cuore del campo.

Il giorno delle scelte

La rifinitura in programma questa mattina al Crai Sport Center di Assemini servirà al tecnico rossoblù per sciogliere le ultime riserve in tutti i reparti, non solo a centrocampo, dunque. Stavolta più che mai, ha l’imbarazzo della scelta considerato anche che Trepy è di nuovo a completa disposizione (e nei pochi minuti giocati contro la Roma ha già ricordato quanto può dare, due mesi e mezzo dopo l’incidente in piscina). Dopo il leggero turnover di martedì sera, Pisacane potrebbe tornare alla squadra tipo, magari con la conferma della coppia sudamericana Mina-Rodríguez in difesa e Deiola sulla mediana. Difficilmente cambierà i terzini, anche se sia Zé Pedro che Obert avrebbero magari bisogno di rifiatare avendo tirato la carretta ininterrottamente dall’inizio della stagione. Le scelte definitive dipenderanno anche dalle eventuali garanzie che darà oggi Winks. Felici e Idrissi gli unici indisponibili. L’esterno di Sadali, tuttavia, corre verso il recupero, ormai, e potrebbe approfittare della prossima sosta per cominciare a lavorare insieme ai compagni.

Subito dopo la rifinitura, i rossoblù si tratterranno nella Club House di Asseminello per il pranzo, quindi il trasferimento all’aeroporto di Elmas per la partenza. Nuovo giro e nuova corsa nella Capitale. Sarà la volta buona? (f.g.)

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