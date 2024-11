Stavolta a Bagnaia servirà un miracolo 

In una Spagna che ancora vive il dramma di Valencia e che guarda preoccupata alla situazione nell'area di Malaga, investita da una nuova Dana, la MotoGp si prepara ad affrontare l'ultimo atto della stagione. Barcellona (da previsioni) dovrebbe godere di un fine settimana senza piogge: il meteo non dovrebbe quindi condizionare il duello finale tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, al quale nemmeno vincere le due gare al Montmelò potrebbe bastare per confermarsi campione del mondo per la terza stagione di fila. Il leader della classifica è arrivato all'ultimo appuntamento con 24 punti di vantaggio (485 contro 461): tra Sprint di sabato e gara lunga ce ne sono in palio 37 (12+25) e al madrileno basterà raccoglierne 14 per aggiudicarsi il titolo, chiudendo un punto sopra Bagnaia, anche se quest'ultimo riuscisse ad aggiudicarsi entrambe le prove del fine settimana. In caso di arrivo in parità la corona della classe regina resterebbe sul capo del torinese che ha vinto più Gp.

Martin potrà quindi gestire la sua guida fin dalle libere di domani, rischiando il meno possibile, mentre “Pecco” dovrà correre con l'unico obiettivo di vincere, sapendo che l'esito dell'ultima sfida non dipende solo da lui. Lo spagnolo ha costruito il suo vantaggio sulla costanza di risultati: ha vinto appena tre gare lunghe, ma ha collezionato ben nove secondi posti ed ora é il favorito dei bookmaker.

RIPRODUZIONE RISERVATA